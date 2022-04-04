上海疫情嚴重，每日篩出成千上萬例感染者。據《解放軍報》報導，4月3日，軍隊抽組衛勤力量2000餘人，支援上海市做好疫情防控工作。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。此外，由於上海人口近2500萬人，是個超大規模的一線城市，全大陸各地數千名醫務人員連夜趕往上海馳援。

★百輛大巴集中出發，江蘇再派7500人赴上海支援核酸採樣

央視新聞報導，今天（4月4日）凌晨3時許，江蘇省和南京市多家醫院選派的約1900名核酸採樣隊員，乘坐大巴從南京集中出發，開赴上海，預計將於早晨8點前抵達。江蘇其他省轄市派出的採樣隊也於昨夜今晨陸續啟程。按照計劃，今天採樣任務結束後，採樣隊員將返回各市，進行隔離休養、健康監測。出發時，各醫院為隊員配發了防疫物資和給養，有採樣隊員領到了成人紙尿褲等。

根據大陸國務院聯防聯控機制醫療救治組要求，江蘇省4月4日派出7500名採樣隊員赴上海，開展核酸檢測採樣。採樣隊隊員來自江蘇省屬省管醫院和南京、蘇州、南通等11個省轄市的醫院。

江蘇省衛健委要求，各參與單位每百名隊員配1名感控督導員。行前開展個人防護、防控知識和採樣等實操培訓、考核。3月31日以來，江蘇省累計派出援滬醫療方艙隊、採樣隊等1.3萬餘人。

★馳援上海 全大陸各地數千名醫務人員出征

新華社報導，昨天（4月3日）15時45分，1030餘名天津援滬醫務人員乘坐G267次高鐵列車抵達上海虹橋站，將根據相關部門安排奔赴上海抗疫一線。當天，來自武漢、天津、南昌、濟南等地數千名醫務人員攜帶醫療物資，分別乘坐10趟高鐵列車抵達上海。

疫情就是命令，保運就是責任。鐵路上海站迅速成立工作專班，制定運輸服務保障方案，開闢專用通道，提前做好環境消殺，對每一批抵滬醫務人員提供「一車一策」的出站引導、醫療物資轉運等服務。

幾十名鐵路服務工作室客運人員提前在月台接車，做好醫務人員下車、出站、測溫等引導組織，協助做好醫療物資卸車和轉運，確保援滬醫務人員安全、快速、有序出站。

★援滬醫療隊總人數約萬人 部分已入駐方艙醫院

與此同時，上海市衛健委表示，大陸多地援助上海的醫療隊總人數約一萬人，於近日分批抵達上海，其中部分醫療隊已入駐方艙醫院，準備接收新冠肺炎輕症患者和無症狀感染者。

3日，來自天津、湖北等地的醫療隊陸續抵達上海。天津市津南區首批援滬醫療隊隊長郝術安說，首批30名隊員在2日晚接到指令後，星夜集結。「30人都是自願報名，其中不少有援鄂經歷。」

3日下午，位於崇明區的花博園復興館方艙醫院裡，來自上海交通大學醫學院附屬新華醫院的醫療隊和安徽省援滬醫療隊聯合入駐，進行接收輕症患者和無症狀感染者前的準備工作。

安徽省援滬醫療隊隊長楊緒斌說，醫療隊連夜調集了9家省屬和5家市屬三甲醫院的650多名醫護人員奔赴上海，將在花博園復興館方艙醫院從事救治工作。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院副院長潘曙明說，花博園復興館方艙醫院共分4個區域，有2700多張床位，3日晚計劃接收1300名輕症患者和無症狀感染者。