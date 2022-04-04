舉頭三尺有監視器 藝術賊看達利展偷2800元紀念絲巾遭逮（警方提供）

中正紀念堂今年1月起舉辦「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」藝術大展，竟出現一名「藝術賊」，趁店員不注意，將一條價值2800元的絲巾放入褲子口袋，店員清點後發現商品短少，經監視器發現竊賊，警方上月通知40歲的方姓男子到案說明，並起出贓物，他坦承自己從事藝術方面工作，因喜愛該商品才會趁四下無人之際行竊，訊後依竊盜罪函送法辦。

方姓男子自稱是「藝術家」，今年1月到中正紀念堂參觀達利展，離去前在藝術特展販賣部，見到一條印有達利多個創作圖案的紀念絲巾很特別，覺得十分喜愛，趁著四下無人，將絲巾捲起，直接放入寬鬆的褲子口袋，隨即快步離開，店員打烊前清點商品，發覺數量有異，經監視器發現竊賊行徑，並向警方報案。

警方受理報案後，擴大清查竊賊逃逸路徑，掌握身分並通知到案說明，方男坦承喜愛藝術作品，因一時貪念下手行竊，以為神不知鬼不覺，殊不知整個過程都被舉頭三尺的監視器拍下，警訊後依竊盜罪送辦。

警方呼籲，店家及賣場等營業場所，必要時應增加保全人力、加裝防竊設施，另應確認監視器畫面有無模糊或遮蔽及拍攝角度是否適當，以確實發揮協助治安維護功能。