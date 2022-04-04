想參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，因為接到一通電話來自國民黨主席朱立倫的電話而被勸退，兩人通話內容被爆出後引起各界震驚，許多人都疑惑國民黨到底要派誰戰桃園。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，自己根本不知道立委呂玉玲是誰，透露他先前做的民調根本沒將她擺入名單內。

台北市議員徐巧芯昨（3）日受邀在網路節目《董事長開講》針對時事進行評論，談到桃園市長人選的話題，徐巧芯指出朱立倫深夜與羅智強通了3小時的電話，內容不是動之以情，而是帶有情緒的方式，朱甚至說「我要跟你魚死網破」、「你民調再強，我都不會提名你」等話。

對於國民黨中央屬意在地的呂玉玲，吳子嘉忍不住直接在節目上問「我對不起，但呂玉玲是誰啊？」吳子嘉指出，自己先前私下做了一份內參的民調，所以不會公開數據，但他指出該份民調中放入了所有有可能選桃園的人進行互比，但根本沒想到有呂玉玲這個人，直言「根本就漏掉這個人」。吳子嘉懷疑她能當選嗎？「哪有這種事情啦，太離譜了」。

吳子嘉認為，政治沒有辦法解決這種僵局，最後的結果只有初選一條路，「我講坦白話，我4月份就開始公布桃園的民調」，他認為民意會壓過一切。

吳子嘉表示，全台灣的媒體通通會做桃園民調，國民黨根本擋不住，直言若一位主席要跟他的議員拚到魚死網破，自己政治生命也恐受創。