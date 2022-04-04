中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭昨天（4月3日）在上海調研疫情防控工作，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心，迎難而上，周密組織，堅決打贏疫情防控大仗硬仗，全力守護人民安康、保障城市運行。

孫春蘭昨天前往上海的集中隔離點、醫療救治點、大學高校、公安指揮中心，實地瞭解隔離管控、醫療救治、校園防疫以及流調溯源等情況，看望持續奮戰一線的抗疫人員，轉達習近平總書記對廣大幹部群眾的關心和慰問。市委書記李強參加調研活動。

孫春蘭一行首先來到華明苑公租房集中隔離點，瞭解工作運轉、服務保障、力量配備以及智慧管理等情況，要求更加周密細緻地做好隔離人員管理服務工作，把規範管理、人文關懷和心理疏導各項舉措做深做細做到位。

在市老年醫學中心，孫春蘭與中山醫院、瑞金醫院醫療隊連線，瞭解醫院開展醫療救治情況，要求加強分類救治，不斷優化完善診療方案，以醫者仁心、精湛醫術護佑每一個生命，叮囑醫務人員認真做好院感防控和個人防護。

在上海交通大學閔行校區，孫春蘭聽取學校疫情應急處置情況彙報，詳細瞭解交大在閉環管理、學生管理等方面的做法，要求壓實主體責任，科學精准防控，切實守護校園安全、師生安全。

孫春蘭還到市公安局指揮中心，聽取智慧公安系統防疫應對處置工作彙報，要求保障封控區、救治點和社會面安全，用好大數據分析等信息化手段，加大流調排查力度。

孫春蘭指出，上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。有關部門要發揮各自職能和專業優勢，及時調集資源力量，強力支持上海開展防控工作。

孫春蘭下令，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈條。要加強扁平化統一指揮，壓實主體責任，有序組織實施好全員核酸篩查，加強「採、送、檢、報、復」各環節的組織和銜接。

孫春蘭指示，要著力挖掘集中隔離房源資源，備足隔離床位，提升管理效率，盡快實現密接人員應隔盡隔、日清日結。要分級分類做好陽性病例診治，堅持同質化、規範化原則，堅持中西醫結合，多措並舉提升救治效果。要切實保障封控管控區群眾的基本生活和看病就醫需求，引導廣大市民團結一心，支持各項防疫措施的落實，早日戰勝疫情、恢復正常的生產生活秩序。