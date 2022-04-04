俄羅斯軍隊撤離基輔周邊後，基輔西北方小鎮布查（Bucha）驚現街上到處都是遺體，部分遺體雙手被反綁，有些遺體後腦勺被打出彈孔，看起來像被處決，烏克蘭指控俄軍在布查進行「大屠殺」。

A mass grave has been found on church grounds in the Kyiv suburb of Bucha.



Satellite images posted Sunday show early signs of excavation at the site on March 10. An image taken on March 31 shows an approximately 13.7-meter-long trench, where reportedly 57 bodies were found. pic.twitter.com/7wCUdIZ7ra — DW News (@dwnews) April 3, 2022

布查鎮費多魯克長（Anatoly Fedoruk）表示當地郊區教堂的大型亂葬崗已經掩埋近300人，路透社報導，美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布的最新衛星照片顯示，布查郊區教堂出現長達45英呎（約13.7公尺）的長條溝渠，疑似就是亂葬崗所在地。

在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區一座教堂旁的大型亂葬崗。（圖／美聯社）

在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區的大型亂葬崗。（圖／美聯社）

馬薩爾科技指出，3月10日教堂首度出現挖掘大型墳塚的跡象，3月31日教堂西南方的溝渠已經長達45英呎。

目前外媒無法證實衛星畫面中的長條溝渠是否就是亂葬崗所在地。另根據美國有線電視新聞網（CNN）拍攝到的教堂亂葬崗畫面，十多具由大型黑色屍袋包裹的遺體已經整齊排列在亂葬崗裡，亂葬崗同樣呈現長條狀。