俄羅斯軍隊撤離基輔周邊後，基輔西北方小鎮布查（Bucha）驚現街上到處都是遺體，部分遺體雙手被反綁，有些遺體後腦勺被打出彈孔，看起來像被處決，烏克蘭指控俄軍在布查進行「大屠殺」。

布查鎮費多魯克長（Anatoly Fedoruk）表示當地郊區教堂的大型亂葬崗已經掩埋近300人，路透社報導，美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布的最新衛星照片顯示，布查郊區教堂出現長達45英呎（約13.7公尺）的長條溝渠，疑似就是亂葬崗所在地。

在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區一座教堂旁的大型亂葬崗。（圖／美聯社）
在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區一座教堂旁的大型亂葬崗。（圖／美聯社）
在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區的大型亂葬崗。（圖／美聯社）
在俄軍撤離後，烏克蘭小鎮布查（Bucha）估算約有300鎮民喪命。圖為郊區的大型亂葬崗。（圖／美聯社）

馬薩爾科技指出，3月10日教堂首度出現挖掘大型墳塚的跡象，3月31日教堂西南方的溝渠已經長達45英呎。

目前外媒無法證實衛星畫面中的長條溝渠是否就是亂葬崗所在地。另根據美國有線電視新聞網（CNN）拍攝到的教堂亂葬崗畫面，十多具由大型黑色屍袋包裹的遺體已經整齊排列在亂葬崗裡，亂葬崗同樣呈現長條狀。

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#烏克蘭 #俄羅斯 #亂葬崗 #布查 #遺體