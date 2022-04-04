小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。近日傳出消費及工業用品大廠3M在比利時的半導體冷卻劑工廠因違法當地法律規定，遭勒令無限期關閉，外媒預估此事將造成全球晶圓代工廠生產受阻，不過被點名的台積電、聯電、世界先進等廠皆強調，已有替代方案，不會造成影響。

【1】3M比利時半導體冷卻劑廠無限期關閉 台積、聯電、世界：有備案，免驚

消費性、工業製品大廠3M在比利時的冷卻劑工廠傳出遭到無限期關閉，外媒報導更指出，該工廠供應的冷卻劑需求占全球總產量約八成，雖然一般晶圓廠都會準備1～3個月庫存，但若停工狀況未變，將會影響台積電、三星、SK海力士及英特爾等半導體晶圓製造，惟台積電、聯電、世界先進強調，手中已有備案，目前「免驚」。

【2】16檔內資股抗升息

外資首季大砍台股4,590億元，減碼動作猛烈，市場關注美聯準會5月若升息兩碼，資金面仍有回流壓力。法人預期，本土資金可望持續扮演盤面中堅力量，具利多題材，且近期獲投信、主力積極加碼的個股表現機會較大，中信金、金像電、中鴻等16檔蓄勢待發。

【3】高殖利率股 Q2布局明燈

時序進入第二季，在國際利空襲擊、外資大舉提款下，台股電子族群上攻之路滿布荊棘，高通膨反倒使原物料族群身價「水漲船高」。法人指出，根據過去經驗，台股清明後多由非電族群擔綱主軸，惟首季財報亮眼、產業具成長性之電子股仍可留意，而高殖利率概念股亦為第二季選股明燈。

【4】特斯拉首季全球交車量 逾31萬台創新高

儘管汽車業上游供應鏈混亂持續，特斯拉今年第一季全球交車量依舊創下310,048台的新高紀錄，較去年同期成長68％。但近日上海爆發新一波疫情造成當地廠房停工，導致特斯拉第一季全球產量305,407台，低於去年第四季。

【5】十大飆股 虎力全開

台股虎年首季表現雖面臨回檔修正，不過多方資金仍積極尋找機會，個股漲勢凌厲，最強飆股以綠電一馬當先，股價翻倍上漲，大略-KY、山富單季漲幅也高達9成之多，盤面上以通膨、解封受惠，以及高殖利率股為三大題材。