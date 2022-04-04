今(4日)一早台鐵驚傳事故發生，清明連假來到第3天，台鐵傳出列車延誤消息，台鐵迅速回應表示因受死傷事故影響，苗栗往返銅鑼雙向列車自上午7時15分起均有延誤情形，預計將在09：30 恢復通行。

台鐵驚傳事故發生。（圖／翻攝自官網）