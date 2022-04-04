連假第3日 台鐵驚傳死傷事故 苗栗至銅鑼列車延誤 08:342022/04/04 中時新聞網 張沛歆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵今早驚傳死傷事故。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(4日)一早台鐵驚傳事故發生，清明連假來到第3天，台鐵傳出列車延誤消息，台鐵迅速回應表示因受死傷事故影響，苗栗往返銅鑼雙向列車自上午7時15分起均有延誤情形，預計將在09：30 恢復通行。 台鐵驚傳事故發生。（圖／翻攝自官網） 重返太魯閣號事故現場 408次鳴笛家屬哭喊親人名 連假第2日出遊車潮將湧現 省道15路段易塞 #台鐵 #死傷事故 #清明連假 #火車延誤 #苗栗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清明連假第2日天候不佳不影響 台東景點人車潮湧現 11:322022/04/03 生活 清明連假避壅塞 王國材建議分散掃墓時間 13:332022/04/02 生活 周治平巡迴首戰高雄 鄭怡搭5小時火車義氣站台 10:432022/04/03 娛樂 清明連假首日疫情炸鍋 彰化嘉玲仍暫停住宿型機構訪客 15:492022/04/02 生活 苗130縣道清晨山壁崩落 民間組織前往救援搶通道路 15:052022/04/03 社會 太魯閣事故週年追思會 家屬哀思「姐姐搭到壞掉的火車飛上天了」 19:592022/04/02 生活 新北確診者遊花蓮14處景點足跡曝 公正包子、廟口紅茶入列 16:492022/04/03 生活 高鐵意外斷電 南部停擺7小時 乘客火大 04:102022/04/02 生活新聞 清明連假第2天蘇花路廊順暢 首波北返車潮明午將出現 11:352022/04/03 寶島 朱羅連夜深談 化解一場火車對撞 04:102022/04/03 政治要聞 不畏疫情 台東觀光景點湧出遊車潮 旅客：做好個人防疫 15:212022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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