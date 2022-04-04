藝場風暴／李蒨蓉走過阿帕契風暴！曝「上億元生命課」最深的痛悟

藝人李蒨蓉2004年樂嫁邁群集團執行長李德立，成為豪門貴婦，2015年3月29日夫妻倆在前中校友人勞乃成的帶領下，進入陸軍601旅參觀阿帕契攻擊直升機，還開心拍照打卡炫耀，引發軒然大波，而她起初被問及此事，回答「這有這麼嚴重嗎？」拒絕道歉，之後才知事情難收拾而轉變了態度，李蒨蓉也因此被封為「阿帕契姐」、「阿帕契女王」，而此事件發生至今已滿7年，近日李蒨蓉PO文重提此事，分享了內心真實的感觸。

阿帕契事件近日滿7周年，李蒨蓉在臉書PO文提到這件往事，開頭就直言「別讓人得逞摧毀你」，想起事發當年沒幾天就迎來4月1日愚人節，「我以為老天爺跟我開玩笑，回頭看有許多懊悔，實質卻有不經一事、不長一智的收穫，總歸得多於失，結論是福」。

她回想阿帕契事件爆出後，家門口總有許多媒體日夜守候，叨擾了鄰居，「唯有狗仔堅持守候，等的就是拍一張照片 好有故事可編」，攝影師不惜趴地取角度拍到想要的畫面，隔天報導說她「翻白眼習慣不改」，讓李蒨蓉又氣又委屈，後來為了不被拍到眼神而戴墨鏡出門，仍舊被說話。

她坦言當時人生烏雲罩頂還吃上官司，擔心有所閃失只能吞忍，「其實當時我的內心，有許多邪惡想法，胸口的冤氣一觸即發，我想把手上的包包砸往狗仔的臉，我想把手上的雨傘打爛所有的攝影機，我想爆粗口！我想動怒、發洩、一吐為快！」，重點是那時候的她很想讓媒體知道「李蒨蓉不是好惹的！」，但還好她最終冷靜下來，沒有這個做。

而忍耐也是有好結果的，這些年下來，李蒨蓉自認沒成為風向期待的反派、世界唱衰的魯蛇，雖然狗仔仍會跟著她，笑她發胖、臉色不佳，當下仍有被針戳的感覺，但「事隔多年，我學會了忍耐，得著老練」，如今李蒨蓉看到這些已可以笑著自嘲，反過來感謝狗仔督促，感嘆人生難免跌倒、被落井下石，但「換個角度想，因為你是他們值得、必須擊打的對象！」。

李蒨蓉也勸勉眾人，若有人想摧毀你，除非自己將門戶敞開，不然對方永遠不得其門而入，那些攻擊只能成為門口的炮灰，她拿俗語「狗咬狗一嘴毛」來說，自己寧可做頭獅子，面對瘋狗亂吠，會優雅地走過去，展現風度與大器，李蒨蓉形容自己是美麗心覺醒，「親愛的朋友，打不還手、罵不還口，願你我都能成為有智慧的獅子王，登高一呼一聲Roar~」。