還在力拚聯盟得分王的「小皇帝」詹姆斯，4日賽前宣告因為腳踝痠痛缺陣，也讓湖人最後在自家主場以118比129不敵金塊，苦吞本季最長6連敗，目前31勝47敗、續居西區第11，跟西區第10馬刺之間勝差拉開到2場，代表距離附加賽越來越遠、距離無緣季後賽越來越近。

金塊目前47勝32敗，升到西區第5，暫以半場勝差領先西區第6爵士，今天拿下38分、18籃板及6助攻的約基奇說：「我想今晚是對我們很重要的勝利，我只是很開心我們贏了，假如我們打得很爛仍可贏球，那是最重要的事情之一。」

「一眉哥」安東尼戴維斯忍住身體痠痛，貢獻28分、9籃板及8助攻的接近大三元表現，韋斯布魯克也拿27分，「甜瓜」安森尼17分，儘管目前恐怕連附加賽門票都要失去，剩下4場例行賽幾乎場場非贏不可，湖人總教練佛格仍不在乎。

「我們不會擔心這些數學問題，」佛格說，「我們只需擔心下一場比賽，從這場比賽記取經驗，然後面對下一場跟太陽的比賽，希望可以贏球就好。」目前詹皇如果想要拿下聯盟得分王頭銜，剩下4戰至少要打兩場，接下來或許他可以挑對手打。