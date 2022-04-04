針對新冠疫情無症狀感染者，大陸目前的政策是集中在隔離點收治，適當對症處理，但未來如果無症狀感染者的數量仍遲遲無法退燒、持續居高不下，恐塞爆方艙醫院的收治量能。大陸專家表示，「不排除實行居家隔離的辦法，同時配合嚴格的居家管控措施，才能有效阻斷傳播。」

據大陸國家衛健委數據，4月2日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土無症狀感染者11691例，其中上海7788例，雙雙再次刷新單日新增記錄。

3月23日，上海單日新增本土無症狀感染者突破首次1000，此後無症狀感染者數量持續上升。中共黨媒《人民日報》旗下的《健康時報》根據上海市衛健委公佈的數據統計發現，近十天，上海已累計報告新增無症狀感染者43000餘例。

★面對短時間內激增的病例，上海如何收？如何治？

2022年3月15日，《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》發佈。根據方案，包括無症狀感染者在內的輕型病例應實行集中隔離管理，隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療。

3月26日，上海世博展覽館臨時集中隔離收治點啟用，上海多家醫院醫療隊進駐，主要收治輕症及無症狀新冠肺炎患者。

上海目前最大規模集中隔離點的醫療救治組組長陳爾真在接受《人民日報》中央廚房大江東工作室採訪時表示，目前住進集中隔離醫療點的，大部分是無症狀感染者，還有一部分是有一定症狀的輕症患者。

按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》的要求，對無症狀感染者，監測體溫和症狀，適當對症處理；對於有症狀的患者，有一些藥物治療，特別是對有基礎疾病的患者，都有相關預案、措施，確保治療能夠繼續進行。

陳爾真還表示，「未來如果無症狀感染者的量太多的話，不排除實行居家隔離的辦法，同時配合嚴格的居家管控措施，才能有效阻斷傳播。」

★上海已有十餘家方艙醫院，首批患者已出院

根據4月3日上海舉行的新聞發佈會消息，本輪疫情以來，上海已經陸續啟用後備定點醫院，改建一批方艙醫院。現有定點醫院、後備定點醫院、方艙醫院10餘家。同時，改建了一些大型公共設施，努力實現感染者應收盡收。在已開設的定點醫院和方艙醫院，上海在原派駐的10家醫院基礎上，又增加了龍華醫院、岳陽醫院、曙光醫院、肺科醫院、楊浦區中心醫院等多支醫療隊進駐。

發佈會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝還透露，為進一步做好疫情應急處置任務，國家已組派醫療隊援助上海。兄弟省市的醫療隊主要入駐方艙醫院開展收治工作。

4月3日，上海首個收治新冠肺炎輕症患者和無症狀感染者的世博展覽中心方艙醫院運行滿一周，同日，該方艙醫院第一批符合條件的患者出院。

陳爾真表示，對無症狀感染者來說，從進入隔離點到出院的過程一般是7至10天。出院回到家，再進行社區管理。如果有症狀，病情可能會延長，政府也有嚴格治療方案來面對病情的變化。