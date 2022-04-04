尿液、糞便的顏色或呈現的型態，有助於觀察自身健康，但尿尿冒泡泡正常嗎？醫師指出，有許多「良性原因」會造成少量蛋白尿，不用過度緊張。但如果泡泡久久沒散，最好就醫檢查，是不是腎臟或泌尿系統出了問題。

很多人知道，吃火龍果會造成糞便呈鮮艷紅色，若忘記自己曾吃過火龍果，有的人可能還會被嚇到「我腸子怎麼了」。同樣的，尿液的顏色、型態、氣味等，也能觀察身體狀況。

一般來說，每天喝水量少，尿液可能變成深黃色，而且味道較重；若增加飲水量後，這些現象都改善了，表示腎功能正常，不用擔心。

那如果有泡泡呢？醫師李致樵在臉書粉專「泌尿科診療室 李致樵醫師」PO文表示，因物理作用，尿液經常出現泡泡，大部分會在短時間內散開，萬一泡沫超過1分鐘以上沒散，就要小心是否尿蛋白過量或糖份過量。

還有8種原因也會造成明顯蛋白尿，包括劇烈運動或久站、蛋白質攝取過多、懷孕、攝護腺肥大、膀胱或尿道發炎、尿液中物質過多、水喝太少及腎功能受損。