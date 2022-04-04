現年33歲的簡懿佳，曾在TVBS任職新聞主播，因外型甜美被網友封為正妹主播，離開主播台後，跨界轉向活動主持領域，受到各大廠商青睞，去年(2021)的11月宣布懷孕喜訊後，經常跟大家分享懷孕日常，看得出即將為人母的喜悅，3日終於迎來寶貝女兒出世，出生的這天還恰好是她的結婚登記日，讓她興奮描述起內心的喜悅。

談起簡懿佳戀愛故事，她和籃球教練老公是在IG認識而來的，交往1年後才決定攜手度過下半生，於2020年步入幸福禮堂，然而她卻感傷透露之後曾流產失去第1個孩子，歷經千辛萬苦才有了第2胎。所幸小生命身體都還算健康，簡懿佳3日在FB曬出3張寶貝女兒照片，新生命出世體重只有3890g，小小的身軀卻很有活力地在保溫箱內晃動。

「女兒登入地球了，真的是頭好壯壯」簡懿佳開心向大家形容見到女兒的喜悅，巧合的是女兒破蛋日和結婚登記同一天，簡懿佳笑稱「選在爸爸媽媽結婚登記紀念日這天，以後都一起慶祝就好」語句中透露出她的興奮，最後她也不忘謝謝老公及所有人對她的照顧。網友獻上祝福「辛苦偉大的媽媽，恭喜了」、「恭喜一起當地球人」「3980g，過程一定不輕鬆」。

簡懿佳出身於跆拳道國手家庭，初次登台亮相是在緯來體育台，有著三朵花之稱，還主持過中華職棒的頒獎典禮，後來才轉戰TVBS體育主播，播報主持的經驗相當豐富，後來出了本寫真書，目前則是改到主持界深耕。