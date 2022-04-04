大都會王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）不幸在開季前掛傷兵，特別是他今年球季結束後就有權跳脫合約。雖然在合約年受傷，狄葛朗並不擔心自己的身價，他4日公開表示仍會按照計畫跳脫重簽，尋求一筆長期的新合約。這可能導致狄葛朗離開大都會。

狄葛朗2019年與球隊簽下5年1.37億美元合約，他還剩餘兩年6800萬美元，最後2024年是球團選項，並且握有不可交易條款。狄葛朗是國聯當今最頂尖的投手之一，兩度拿下賽揚獎，但他的勝場數不算多，生涯8年累積77勝53敗。

談到右肩傷勢，狄葛朗說他本來身體很好，沒想到這個傷勢莫名其妙冒出來（肩胛骨疲勞），他有信心熬過這一關就能照常投下去。「當我聽到診斷結果，我感到錯愕且挫折，但我抱著正面心態，等到骨頭痊癒就沒事了，希望剩餘球季保持健康。」

今年3月在狄葛朗受傷之前，他表示整個職業生涯都想留在大都會，也就是他跳脫合約之後再和球團重簽。老闆史蒂夫科恩（Steve Cohen）則說本季結束前不會談論狄葛朗的合約，狄葛朗也同意留到季外再說。如今狄葛朗受傷，讓這一切又增加變數，他剛猛的投球方式讓右臂累積不少舊傷。這次如果順利康復預計在6月初回歸。