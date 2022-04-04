為了繼續拚搶聯盟得分王寶座，七六人明星中鋒恩比德擺明不讓了！恩比德4日拿下全場最高44分，外加17籃板、5火鍋，搭配「大鬍子」哈登21分、10助攻與10籃板的大三元，七六人112比108險勝騎士，提前宣告搶下季後賽門票，目前48勝30敗仍居東區第4。

雙方打完上半場，七六人仍以49比55落後地主騎士，恩比德與哈登卻在下半場攜手幫助七六人超前，哈登更在最後1分03秒切入放進兩分，幫助七六人取得3分領先，儘管騎士仍未放棄，持續緊咬比數不放，恩比德最後1.5秒的兩罰中1，卻已宣告七六人勝利。

七六人除了恩比德與哈登的優異演出，托必亞斯哈里斯與馬克塞各拿11分，這場比賽有趣的是，哈登先前效力籃網期間，已跟騎士打過3場，來到七六人打球之後又跟騎士打了3場，幫助自己母隊搶到5勝1敗戰績，堪稱相當會打騎士。

騎士今天以加蘭23分、4助攻、4籃板及4抄截表現最佳，利佛特與史蒂芬斯各有18分，馬爾卡寧16分、7籃板，洛夫12分，仍然缺少莫布利、賈瑞特艾倫兩大內線主力助陣的騎士，目前43勝36敗，仍居東區第7，跟東區第8老鷹之間勝差僅剩1.5場。