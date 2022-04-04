今天是兒童節，不少家長都安排了特別的活動，像是來頓兒童節大餐，就是希望孩子活得開心健康。不過營養師指出，市面上餐廳的兒童餐看似份量較少，但實際上的熱量卻直逼大人兩餐的程度，超標程度驚人。除了在外用餐之前務必注意餐點內容外，讓孩子吃得好又能長智慧、提升免疫力，父母可以有不同的做法。

●兒童餐熱量比一比

兒童餐為了討好小孩，多以色彩鮮豔、漢堡或是炸物為主。《好食課》營養師張宜臻指出，在可愛的外表下，一頓兒童餐熱量其實破表。以一份漢堡套餐來看，小漢堡配上雞塊、薯條、布丁，再來杯果汁，熱量就飆破1千大卡，快等於成人女性一日的熱量需求。

(圖/好食課提供)

●4大食補重點 讓孩子長高、長智慧

營養師彭逸珊在《愛健康營養師 珊珊》指出，偶爾讓孩子吃些速食無妨，但若要顧好全面健康狀態，4大食補方向不要錯過：

(圖/取自愛健康營養師珊珊)

●孩子打呼不是睡得香甜！「呼吸中止症」長期影響大

除了讓孩子飲食營養均衡外，牙科醫師趙哲暘特別強調，兒童每天晚上都能睡好、睡飽，才能打造完整免疫力。值得注意的是，人們對大人夜間打呼很在意，但其實孩子晚上打呼的狀況，絕對不是指他「睡得很熟、很香甜」，反而是危害健康甚鉅的呼吸暫時停止大問題。

醫師呼籲，長期睡覺時打呼的孩子，可能會造成注意力不集中、過動、尿床、睡不好容易驚醒，伴隨過敏、氣喘，甚至憂鬱、容易生氣的問題。

趙哲暘醫師還提到，根據一份跨領域的學術報告指出，習慣睡眠打呼的孩子，腸道細菌的菌種和一般健康孩童不同。研究者懷疑：這可能是未來長期導致心血管、代謝、免疫、行為與認知神經功能異常（如失智）的關鍵。

醫師提醒，除了孩子晚上打呼是警訊外，如果常常發現孩子睡著時用嘴巴呼吸、睡覺時翻來覆去，就要警覺有呼吸中止的狀態，須盡早就醫確診，早日有效改善睡眠品質，一次解除孩子的健康警報。