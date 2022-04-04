俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突後，晶圓代工產業出現關鍵氣體氖氣的供應危機，沒想到近日再傳出，3M比利時半導體冷卻劑廠因違反當地規定遭無限期關閉，可能衝擊台積電、三星及英特爾等廠的生產計畫，由於半導體原料近期頻頻受國際情勢影響出現阻礙，此事引起PTT網友們熱烈討論，有內行人點出，若此事真的會對台積電營運產生負面影響，從今、明兩天台積電ADR的走勢就能 一探究竟。

BusinessKorea報導，由於當地環保法規收緊，3M比利時半導體冷卻劑廠被迫無限期停工，然而該廠佔全球半導體冷卻劑產量達80%，有業內人士表示，多數半導體廠都有1至3個月的庫存，但若停工狀況未能改善，台積電、三星及SK海力士等廠可能面臨巨大衝擊。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，「我最愛看假日鬼故事了」、「600以下，上天給你的大禮包，趕快領取」、「跌回300元就是好買點」、「外資有理由繼續賣台積了」、「早說遲早下五百」、「各種利空新聞連發，真的好怕喔。」

儘管如此，有網友認為，半導體廠應該都有其他替代方案，將關鍵原料的生產集中在同一家企業並不合理，並認為若市場擔心對營運有影響，這兩天美股就會反應，「GG最好耗材供應商只會單壓一家」、「早就被ESG規範的原料，早就有其它替代料」、「應該有second source」、「冷卻劑這麼low的化學品會沒有second source」、「看明後天美股就知道有沒有影響。」

針對此事，台積電、聯電及世界先進等晶圓代工廠都做出回應，強調手中已有備案，不會影響生產計畫。工商時報報導，供應鏈指出，台積電在半導體製造供應鏈當中，不論是乾式、濕式等製程使用的化學氣體、液體，供應商除了歐洲之外，日本、韓國等地亦有，且在台灣生產供應鏈庫存至少都有數月，不受本事件衝擊。