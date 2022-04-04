本土疫情升溫，昨單日新增183例確診，不過精神科醫師沈政男表示，其實新增數字比預期少一些，其中最讓人擔心的是台北市，19例中就有7例感染源不明，比例明顯比其他縣市高。

沈政男在臉書表示，昨天（3日）新增183例比預期少了不少，認為評論疫情，不是光看數字亂猜，還得同時分析各地疫情，首先是桃園新增22例全部有跡可循，且社區採檢500多人，陽性率是0，代表桃園社區仍乾淨。

基隆部分，沈政男表示，新增個案39例跟前天（2日）37例差不多，其中有6例仍在疫調，其他則是接觸者確診。其中以崇右科大新增不少，這是因為已經放病毒在學校傳了四輪，現在只是把已感染或已接觸者撈出來。

新北新增最多達71例，但沈政男表示，實際新增不明感染源為4例，另有2例是高Ct值為舊案。其中三峽新增最多，原因是一位教師因為跨校教學，導致60人以上染疫，而這些案例也是疫情曝光前就已感染。有人說新北社區篩檢陽性數目降低，其實是維持1%，只因篩檢人數較少。這個1%是什麼意思？如果是隨機取樣，那相當可怕，但如果是足跡或地緣相關而主動受檢，就比較沒關係。

沈政男表示，新竹縣15例則是因為台中婚宴群聚，間接導致醫院病患感染，其他縣市大都差不多，只是零星案例。

現在最讓人擔心是台北市，沈政男表示，因為公布的資料比較少，只知道新增19例當中有7例感染源不明。這樣的比例比其他縣市明顯較高，如果能再追下去，應該可以找到一些感染源，認為這7例絕非獨立個案。

沈政男表示，昨天（3日）新增183例跟2日160例幾乎是一樣，代表疫情沒有持續惡化，大多是已感染或已接觸的曝光，以及少量新增感染源不明案例。現在的情勢是，三月中旬的疫情在曝光後有得到遏止，接下來就看遏止的程度了。如果可以遏止到Rt值低於2，清零與共存就不會矛盾。

至於外界討論新增個案暴增，疫調已不重要，沈政男則指出，疫調與匡列只要還做得來，就是最重要，如果超過量能，就要考慮怎麼樣把疫情壓回可疫調的範圍。而輕重症分流、打疫苗是常識不必多講，並呼籲大家繼續努力防疫，「台灣平安，你才會平安，才會大發利市。」