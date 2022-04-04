屏東縣在清明連假期間舉辦「台灣祭」，吸引好幾萬人參加，擠爆墾丁大街。結果台北市一名女確診者也跑去現場嗨歌，縣府接獲通知後，活動急喊卡。事後這名確診者不僅沒被責怪，還獲得縣府誇獎。

根據疫調足跡，該確診者（案24399）1日下午搭高鐵抵達左營站後，攔計程車前往墾丁民宿，當晚7至10點都待在「台灣祭」會場。隔天早上10點一直到傍晚近6點，也都在會場觀賞演出，直到接獲公司通知，她第一時間跑去附近的藥妝店買快篩試劑，6點10分就醫隔離。

「她的防疫意識真的非常好」，屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，案24399得知辦公室有人確診後，第一時間離開會場做快篩，確定陽性後立即返回民宿，沒有去不必要的地方停留，並主動通報衛生單位，由防疫專責救護車送醫收治。

網友大讚個案相當警覺，部分網友說，有的人可能抱持僥倖心態，等活動結束再返回住宿地點，但在人潮密集的地方，「多待1分鐘就多1分鐘散播風險」。

「台灣祭」雖臨時喊卡，不過屏縣府反而感謝個案的的臨場正確反應，替所有參加者築起一道防火牆。

另外屏東大學也超前部署，3日深夜公告，因該校參加「台灣祭」人數超過120人，已有有多名學生接獲細胞簡訊需進行自主健康管理，該校4日起至10日改採遠距教學，免到校上課。