俄烏戰爭讓台海局勢備受關切，前副總統呂秀蓮表示，她最近走訪宮廟，宗教界擔憂戰爭會發生，5月14日將聯手發動「和平愛台灣」大遊行，她呼籲愛台灣丶反對戰爭的人士「一齊走出去，喊出來！」喊給蔡英文總統和其他國家三軍統帥聽，「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉」。

呂秀蓮今天凌晨在臉書表示，俄烏戰爭在世人眼前赤裸裸上演已經一個月，全世界間接參與這場血淋淋的戰役，見證戰爭的殘忍和愚蠢，因為無論俄國或烏克蘭雙輸，沒有贏家！「在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？世人其實心知肚明亅。

台灣早被國際認定為「地表上最危險的地方」，她反問，國人同胞還能自欺欺人說要「維持現狀」嗎？台獨先進還敢說美國會保護台灣，安啦？年輕朋友作好上戰場打仗的準備了嗎？佔人口一半的女性同胞如何保衛家園與家庭？

她說，台灣周遭已然呈現兵凶戰危。美國號召民主聯盟聲援台灣也是事實。但記住，美國只有協助「台灣自我防衛」的義務，沒有直接派兵登台參戰的責任。更重要的是，美國固然「不承認」中華人民共和國對台灣有主權，但美國也迄未承認台灣是主權獨立的國家，「恰似一對無意婚嫁的同居男女關係。它的安全係數會有多高？」

呂秀蓮引用台灣國際戰略學會於今年3月11日至13日進行的民調，雖然70.2％的受訪者願意為保台而戰，但高達77.3％的人希望兩岸「和平往來」，主張「抗中」的只有16.1％而已。對美國的信賴度也未超過50％，信賴台灣有自我防衛能力的更只有34.7％而已。

她說，最近她到許多知名宮廟參拜，與住持及管委會委員晤談，大家都擔憂戰爭會發生，也不約而同表示，「台灣是海島，大家逃無可逃，怎麼辦？」眾神保佑台灣避過疫情，但願也能趨離戰禍！「不過，好運只一時，我們自己還要多加努力！」

宗教界同意，5月14日發動所有愛台灣，反對戰爭的各界人士一齊參加「和平愛台灣」大遊行，預計下午1點在台北市中山堂對面中華路一段的「西本願寺」廣場集合，繞行總統府及凱達格蘭大道，然後步行進入自由廣場，展開一場由各宗教主持的和平祈安午會。

呂秀蓮表示，她對宗教是尊而敬之，信而不迷，過去擔任公職時與他們結下善緣，此番更感受到宗教界對生命的珍惜與對台灣的疼惜。由他們聯手領銜發動「和平愛台灣」，可以避開政黨及政客的政治算計。

她呼籲所有愛台灣反對戰爭的人「一齊走出去，喊出來！」喊給上帝、阿拉、佛祖… 眾神明；喊給三軍統帥蔡英文，還有中國、美國，以及其他國家的三軍統帥聽！「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉」。

她說，這是一次別具意味的全民和平大遊行，大家同意將原訂的4月17日挪到母親節過後一週的5月14日。「有意思！」而且將台灣尊為我們大家的共同母親，在慶祝母親節的歡樂孝順之後，誠心誠意地為我們的共同母親捍衛和平！

至於原訂4月17日，她說，那是1895年4月17日李鴻章與伊藤博文簽訂喪權辱國「馬關條約」的日子。清廷因甲午戰敗，擅自將台澎「永久讓與日本」，國人同胞應當沒齒難忘，希望中國大陸14億朋友更要正視這頁歷史，別再喊「台灣是中國神聖不可分割的領土」！

呂秀蓮強調，我們要和平，必先避免戰爭；要避免戰爭，就先要找出歷史正確和政治正確，「就讓我們開始建立正確的新兩岸歷史觀吧，再用和平理性的論述擘繪兩岸的新未來」。