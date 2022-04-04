資深歌仔戲演員唐美雲的母親唐冰森，是著名的國寶級歌仔戲小生，日前唐冰森因失去意識送醫，雖然一度清醒，不過唐冰森年事已高，唐冰森在昨（3日）早上因心藏衰竭過世，享耆壽93歲，女兒唐美雲今（4日）凌晨在臉書證實：「媽媽今天早上在聆聽上人法語中『安詳捨報』！祝福我親愛的母親往生佛國」，而唐美雲今早仍敬業工作，她感嘆說：「藝人...真的要異於常人...媽媽，我開始想念您了！」

唐冰森近年受糖尿病纏身，3月中因突然在家中嘔吐、失去意識，緊急送醫後，唐冰森雖然一度清醒，但轉到加護病房觀察後，血壓不穩定、心肺功能不太好，唐美雲在2日接到媽媽病危的電話，當時她難過說：「心好痛！因為我無法替代媽媽的病…暫時穩定下來了，可是我的心還是懸在半空中」，而唐美雲則在今深夜發文證實：「媽媽今天（3日）早上在聆聽上人法語中『安詳捨報』！祝福我親愛的母親往生佛國」，唐美雲感謝外界對媽媽的祝福，但痛失母親的她仍悲痛標記：「#特別漫長的一天#不知道是怎麼渡過的#人生的功課#滿滿的感恩與祝福」。

唐美雲今早仍敬業工作，也讓她有感而發寫下：「早就安排好的工作推著往前走...可有思考的時候...藝人...真的要異於常人...」，最後唐美雲則感性說：「媽媽，我開始想念您了！」