stop me if you've heard this one before..@roby_isaiah BUZZER BEATER 🚨 pic.twitter.com/w38RuU2tuq — OKC THUNDER (@okcthunder) April 4, 2022

誰能想到賽前兩隊相差40場勝差的球隊對決，竟然會由西區倒數第2的雷霆大勝收場！由於太陽刻意輪休戴文布克、艾頓與克勞德3名先發主力，4日爆冷以96比117慘遭地主雷霆狠狠修理，畢竟太陽早已鎖定聯盟龍頭位置，當前最重要的還是調整主力狀態。

原本打完上半場，太陽仍靠保羅領軍，取得53比52小幅領先，但在第3節，保羅很快就陷入犯規麻煩，連帶造成太陽攻守失序，也讓雷霆趁機靠著薩爾、阿隆威金斯、羅賓生厄爾等人火力，轉眼取得20分以上領先，太陽也只能早早放棄。

雷霆得分最高的球員是替補的薩爾，他拿全場最高24分，另有6籃板、2火鍋，波庫塞夫斯基貢獻17分、12助攻與10籃板的大三元數據，阿隆威金斯也拿17分，羅賓森厄爾14分，羅比與雷吉奇各有11分，瓦特斯10分，這僅是雷霆本季第23勝(55敗)。

太陽以布瑞吉斯18分最高，卡麥隆強生也有14分，面對前東家表現平平的保羅11分、9助攻，就算少了戴文布克、艾頓與克勞德3名主力，太陽今天也在客場輸得太難看了，目前他們62勝16敗，仍然穩居聯盟與西區龍頭位置。