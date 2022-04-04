上海市衛健委今早（4日）通報，昨天（2022年4月3日0—24時）新增本土新冠肺炎確診病例425例和無症狀感染者8581例，共計達9006例，單日破九千大關。其中71例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，7例確診病例和7920例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

★上海今啟動全市範圍核酸檢測

4月4日，上海啓動全市範圍核酸檢測。新一輪篩查主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快實現社會面清零，由於上海人口近2500萬人，全國多地醫療隊也將投入支援，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

★上海全市範圍內的核酸篩查具體是怎麼組織實施的？

澎湃新聞報導，為了做好篩查工作的組織實施，上海在市、區兩級疫情防控工作領導小組下，分別成立核酸篩查工作專班，統籌協調核酸篩查工作。在準備階段按照採、送、檢、報這一鏈條來設計安排：

一是採樣環節。在摸清轄區內街道（鄉鎮）、社區、小區的實際管理人口底數基礎上，安排所需的採樣人數；原則上以小區為單位，參照每2000至3000人設置一個採樣點。配足工作人員、志願者維護工作秩序，引導廣大市民落實2米線間隔；通過分批次、分樓棟、分時段的方式，減少人員在短時間內聚集，避免交叉感染。

二是轉運環節。要求啟動核酸採樣1個小時後，把首批樣本轉運至檢測機構，檢測機構開始運行。後續樣本每半小時至1小時收集轉運一次。同時，公安、交通運輸等部門為轉運車輛做好運輸保障。

三是檢測環節。快速檢出結果，對於後續快速管控、減少傳播至關重要。本次篩查特別加強採檢匹配的動態指揮和調整，實時掌握採、送、檢進度。根據已設置採樣點的採樣能力、各檢測機構的實際檢測能力，提前做好畫片送樣的匹配。根據核酸檢測機構的實驗節奏，分批次送樣，動態調度，做到「不空機、不積樣」，利用好各檢測機構的檢測能力。

四是報送環節。要求檢測機構發現樣本檢測結果異常後，立即上報疾控機構和衛生健康部門；各區接到報告後即啓動相關人員的固定、採樣和檢測工作，盡可能縮短時間。