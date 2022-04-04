儘管產業變數不少，客戶需求穩定，泰鼎-KY(4927)預估，第2季營收可望優於第1季，公司於第1季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案(Apex Aqua Project)」，總投入資本支出金額約泰銖14億元，預計於三年內分為四期完成，完工後有望達成60%廢水回收率。

面對全球氣候變遷造成地球生態改變，水資源管理對企業的重要性不言而喻。作為台商泰國第一大印刷電路板廠，隨著業務發展及新產能開出，工廠用水需求也日益增加，為降低用水量，泰鼎-KY公司成立水資源專案小組與供應商攜手合作，從物理處理、化學處理及生化處理等三方面進行探討，規劃將工廠廢水分流，再搭配廢水處理技術，極大化水資源的重複利用。

泰鼎-KY表示，公司於第1季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案(Apex Aqua Project)」，將導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用的比例，初步規畫之總工程面積約1萬3千平方公尺，目前已完成第一期建置，預計全部完工後，將能降低工廠自來水用量，提升廢水回收再利用的比例。

泰鼎-KY此專案預計總投入資本支出金額約泰銖14億，預計於三年內分為四期完成，完工後有望達成60%廢水回收率，希望透過優化水資源風險管理機制，以具體行動降低自來水用量，進一步強化ESG永續發展的策略與目標。

強化水資源管理的同時，泰鼎-KY也持續關注節能議題，除2021年第四季已啟動「泰鼎太陽能方案 (Apex Solar Project)」建立再生能源發電系統，日前更邀請泰國當地節能相關顧問公司與經營團隊進行交流，籌備可行的節能方案以發展綠色節能藍圖；公司將致力於在業務開拓及創造獲利的同時友善環境，藉由推動節水與綠電工程，深入發展ESG永續經營計畫，朝資源永續的目標持續前進。

泰鼎-KY無畏全球新冠肺炎疫情延燒，2021年業績表現亮眼，2021年合併營收為148億元，年增25.08%，營業毛利為31.18億元，年增24.39%，合併毛利率為21.07%，年減0.12個百分點，稅後盈餘為13.77億元，年增14.96%，每股盈餘為7.25元；公司董事會決議擬配發每股現金股息4元。

泰鼎-KY董事會亦提名11位董事候選人名單，包括7位現任董事：王樹木、周瑞祥、鄭永源、李順忠、吳森田、Mr. Somkiat Krajangjaeng、陳篤全，3位現任獨立董事：蘇朝琴、陳永財、Mr. Jesadavat Priebjrivat，以1一位獨立董事候選人洪瑞華，列入為下屆董事會之董事候選人，並將於5月24日股東常會的董事改選中進行選舉。