艾草條功能除了薰香、驅蚊外，還可以協助街友就業自立！高雄市政府社會局為輔導街友能夠就業自立並脫離街友身分，近年來陸續推動各種小型特色創新就業輔導方案，其中以培養技能及銷售為主的手作艾草條就業方案，最受街友們歡迎！

高雄市政府社會局為協助街友逐步就業自立，除結合勞政單位媒合就業機會外，針對就業能力尚不足之街友，推動許多特色就業輔導方案，培養街友就業能力及就業習性。自去（110）年4月起，高雄市三民街友中心與來自台東鹿野耕食宿的艾草條達人產業合作，使用天然、無化學成分之材料，經過一連串就業技能訓練、反覆練習及嚴格品管監控下，由街友獨立製作並生產大批的艾草條產品及銷售。

「做這個要很細心啦，只要用破宣紙就得重新來過！」阿成是目前持續參加艾草條方案之街友，他小心翼翼的利用宣紙包裹純艾草，接著捲壓成型，再用工具敲打壓實，看似簡單步驟其實手續繁瑣，製作一根艾草條就要花半小時時間，但是阿成卻甘之如飴。

阿成因長期流浪關係導致身體狀況不佳，需持續就醫治療無法返回職場，但他仍然不放棄，看到街友中心開辦艾草條課程後主動向社工表達想要參加，全程參與課程培訓，並於課後自主練習艾草條的製作，目前已經能製作出符合銷售標準的產品，並固定提供產量，迄今已賺取約一萬五千元左右的收入，慢慢的靠著「艾草條」重拾信心，期待有一天靠自己力量翻身。

該方案從去（110）年訓練開始至製作銷售期間，共有11位街友前後參與，有1位街友已離開街友中心就業自立，目前2位街友持續努力生產中，截至今年二月底該產品已銷售出近十萬元的營收，更吸引來宜瑪工業股份有限公司、宜傢企業有限公司、朝暉企業社、金成室內裝潢設計、青心園藝、佛家庄農園、大春功德會、高雄市三民區寶珠里里長辦公室等跨縣市企業公司及民間團體之認購，近期亦榮獲111年南高屏地區社工專業人員表揚「年度小型方案獎」！今年艾草條方案也將開第二班，持續協助街友就業自立。

社會局長謝琍琍表示，普遍社會大眾對街友有負面印象，但其實也有許多街友尋求改變，需要各界的包容與關懷，協助他們脫離人生低潮，社會局為協助街友重返社區，除了結合勞政單位及民間企業媒合工作並輔導就業外，亦規劃小型特色就業輔導計畫，如農耕、製作艾草條販售、以工代賑等，培養街友就業意願及能力，逐步促成街友自立生活，未來將持續辦理輔導街友就業方案，努力輔導重返生活，期許街友人生逆轉勝。