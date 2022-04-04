圖說:對於鮮少看報紙的學生來說，許多已經停刊的報紙令他們感到好奇，引起許多人的圍觀。(教育局提供)

早期台灣在威權統治時代，媒體幾乎由政府一手掌控，直到民國77年才解除報禁；報禁開放前，全台僅有29家中文報紙，而報禁開放的一年內有多達98家申請登記，隨著報業百家爭鳴，競爭白熱化報業經營不易，加上網路時代的崛起，一些數位轉型不成的報社紛紛走入歷史，而年輕學子資訊的來源，幾乎都是網路和手機，使得現在的年輕人都沒接觸過實體的報紙，舉辦這個展覽的初衷也是為了讓學生了解以前資訊取得方式的不同。

光華國中校長郭虹珠指出：近年來全力推動學生閱讀教育，無論在校外閱讀競賽、文學獎、創意運度會、資優班小論文發表等，光華學子都有精采表現。為了讓光華學子不僅能培養識讀媒體能力，也能全面性認識平面媒體，光華國中教師戮力蒐羅，除了超商管道，更親自到多家總部位於高雄的報社購買，也與多家媒體聯絡請求協助幫忙。光華國中也感謝各家報社的熱心支持與寄送，讓學校取得這些難得一見的全臺特色報，這對光華學子來說相當重要，更確立辦理報紙展的可能性。

除了在中山大學圖書館的資訊協助下，同時獲得三民圖書館吳慧真主任的大力支持，不但協助絕版報刊拍攝，更親自載送該館特色館藏：報紙合訂本與微縮本，以增添光華國中全國報紙展的精彩。