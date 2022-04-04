日本典子公主，是高圓宮憲仁親王的二女兒，擁有皇族身分的她，2014年和交往7年身為神官的千家國麿結婚，由皇族轉為平民身分，這是因為日本皇室女性成員一旦結婚就喪失皇籍，就算日後離婚也不能恢復身分，話雖如此她為愛放棄一切，與千家的婚姻卻被稱為高攀，甚至結婚8年來還屢傳婚姻面臨危機。

綜合日媒報導，典子和千家的交往時年齡尚未滿20歲，有一次在媽媽的陪伴下訪問出雲大社，遇見了彷彿命運般的千家國麿，雙方對彼此產生好感、又有共同愛好，相處時間一久，最終在2014年決定和大她15歲的千家結為夫妻；婚後，她離開皇室，和丈夫住在出雲大社附近的千家國造館，和公婆丈夫住在一塊。

雖然千家國麿是平民身分，但實際仍具頗高社會地位，加上出雲大社是日本最古老的神社之一，千家氏又專司出雲大社祭祀的最高神職人員，地位僅次於天皇家，相較於典子婚後轉為平民，雙方被認為有身分差距。尤其，千家國麿本身是出雲大社最高神官的長子，將來很可能也會繼承家業成為最高神官。

日本公主典子為愛「下嫁」平民，如今卻傳出婚姻出現問題。(圖／微博)

因此，在日本當地有聲音指稱，典子選擇這位夫婿，是為了出嫁的社會地位，更有甚者，2人至今已結婚8年，卻連一個下一代都沒有，試問家業要由誰來繼承。另一方面，還有人指出千家的工作性質，經常會出差到雲大社的其它分社，夫妻二人聚少離多，也因此才會導致各種謠言滿天飛了。