國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由勸退。國民黨桃園市議員黃敬平爆料，羅智強在3月底時本來就要宣布，但也是被朱立倫勸退，那時羅智強看到台南市長的協調結果，心裡有底，很擔憂黨中央是不是會複製台南模式來突襲他。

黃敬平3日在政論節目「鄭知道了」上爆料，很多桃園記者在3月26日的時候，就收到羅智強3月27日可能要參選桃園市長的訊息通知，但朱立倫得知消息後，就打電話跟羅智強說，希望給黨中央再一個禮拜的時間，他知道當時羅智強為此有所猶豫。

針對羅智強猶豫的原因，黃敬平指出，跟黨中央宣布台南市議員謝龍介參選台南市長有關，那時藍委陳以信在3月20、21日才剛完成台南重要定點的戶外廣告看板位置，而且也才剛掛上去，結果不到48個小時豬羊變色，黨中央竟然告知陳以信說要提名謝龍介參選，看到這樣的結果，羅智強很擔心黨中央會不會複製台南市的狀況來突襲他，但羅最後還是以大局為重，尊重黨部安排，在等一個禮拜時間。

黃敬平稱，後來黨中央在3月29日那一天，透過黨部主管來找他們桃園市議員，並給他們一個信件，裡面有一張徵詢桃園市長的意見調查表。黃指出，意見調查表上有三個問題，第一個問題是「你支不支持桃園市長在地人選，如果支持的話推薦誰」，第二個問題是「你支不支持非在地，如果支持的話推薦誰」，第三個問題是「沒意見，黨中央推誰都支持」，最後下面有一個簽名欄，每個議員簽完名之後，就要把意見調查表折起來，然後放進信封內，彌封起來，最後交給黨工主管。黃敬平直言，自己是寫沒意見，他認為黨中央此舉是想找他們議員背書而已，果真如此，那他們來當選策會成員就好了。