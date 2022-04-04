大陸女星劉濤以《還珠格格-天上人間》飾演「慕沙公主」和《天龍八部》的阿朱打開知名度，並接連交出《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》、《大宋宮詞》等作品，劉濤事業成績亮眼，不過私下的她其實很親民，劉濤昨（3日）深夜就曬出噴汗跑步自拍照，43歲美麗顏值全都露。

照片中，劉濤簡單綁著馬尾入鏡，身穿寬鬆上衣的她，脖子還掛著毛巾，運動完的劉濤滿臉汗水，只見劉濤氣色相當紅潤，肌膚光滑、白皙，保養有術的她臉上不見歲月痕跡、沒皺紋，劉濤的絕佳狀態看不出她是43歲的熟女。

劉濤PO噴汗跑步素顏自拍。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤還大方連拍三張自拍，瓜子臉和五官全都露，劉濤雖然自嘲是跑步消水腫，不過網友看了紛紛驚呼：「姐姐狀態太好了吧」、「請問你是18歲嗎」、「健身打卡自拍超愛的，氣色狀態超好的」、「素顏真的好自然」。

劉濤其實是保養有術的美魔女，她擁有一張凍齡顏值和前凸後翹的S身材，絕佳狀態相當不科學，但也因人紅是非多，劉濤曾被網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則展現高EQ強調，健康第一，「胖瘦都不是重點」。