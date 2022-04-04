教育部從2006年起推動「數位學伴計畫」，10餘年來，累計陪伴1萬8939位學童，且已有多名小學伴在考上理想的大學，帶著感恩及回饋，以「大學伴」身分加入計畫團隊服務，而師長在轉任他校後，仍會持續申請計畫提供更多的學童參與。

教育部數位學伴計畫，每年補助全台20餘所夥伴大學並招募大學生（大學伴），規畫每學期10周，每周2次每次90分鐘，採用線上即時一對一的方式、客製化的教材，陪伴偏遠地區國民中小學／數位機會中心1600餘位學童（小學伴）。

教育部表示，「以生命陪伴生命·以生活教導生活」是數位學伴計畫核心精神，除了教學及解說學童不懂的題目，也分享彼此的生活。大學伴依據小學伴學習情況調整上課內容及步調，適時導入課程小遊戲、互動設計、課外知識等，讓小學伴不僅學習上多樣化，也提升了學習動機及興趣。

「最開心的事，莫過於聽見小學伴說出大學伴把我不懂的教到會了！」來自苗栗縣後龍國中參與數位學伴計畫的帶班老師孫瑞麟分享著參與「教育部數位學伴計畫」的點滴。

「今天算了好多題數學，大學伴說我很棒，真開心」、「老師，我今天把大哥哥、大姊姊教的題目做完了」、「大學伴把英文教的好有趣，我要趕快回家複習今天學習的單字」，小學伴總是期待著與大學伴晚間的遠距互動，過程中除了學習學科的知識外，也從大學伴身上學到很多生活經驗。

此外，每當進行線上陪伴與學習時，師長們也會在現場，了解學童上課情形及需求，並協助排除設備上的問題，提供小學伴最完整的學習環境。

教育部數位學伴計畫以人文關懷精神、學童需求為重點，培育了大學伴來陪伴小學伴，在學習的道路上將陪伴的深度扎根，並結合網路數位工具為媒介，將人與人間的溫度透過網路連結起來。