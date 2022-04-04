本要宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，因為國民黨主席朱立倫的一通電話而被勸退，這通3小時的電話引起各界好奇，不過資深媒體人黃暐瀚表示現在的說法並沒有得到朱立倫的回應，認為「不要入戲太深」，並指出此事「或許星期三（4／6）會有一個初步的結果」。

黃暐瀚今（4）日在《POP撞新聞》談到有關羅智強引發的一連串事件，並引用台北市議員徐巧芯在網路節目《董事長開講》的說法，質疑該說法是否有跟朱立倫確認過，不要是單方面的說法會比較好。

黃暐瀚表示，朱立倫與羅智強各自有不對的地方；他指出，朱立倫身為黨主席卻連初選都可能要沒收，認為如果沒辦法說動羅智強，也應該用初選讓他心服口服，甚至還可以讓地方黨員連署不要羅智強，讓他發現自己不被地方歡迎，自然就會知難而退。

除此之外，黃暐瀚直言，羅智強對於桃園來說是外來、空降、跨區的，應該先進行鋪排，先去地方拜會議長、立委們，確認他們的真實想法，甚至可以請益自己是否能夠提供什麼幫助，如此一來大家就會覺得溫暖，可以當朋友，才不會落得「求退場而不可得，求初選而不可得」的下場，但羅智強太重視網路上的表現與聲量，因此在起手式就錯了。

黃暐瀚舉例指出，過去馬英九在國民黨的新春團拜上，說黨主席的選舉他願意一試，結果惹怒連戰，就是類似的狀況，「你不是不行，但你得先鋪排，不要惹怒你的同志，對你沒有好處！」