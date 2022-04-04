隸屬於「餓了麼」外賣平台的快遞小哥崔崔。（上觀新聞）

上海疫情嚴峻，自上週一（3月28日）起，依照黃浦江劃界，展開「鴛鴦鍋式」分區封控。而上海市又是個人口近2500萬的超大規模城市，封控後的民生物資遞送，更加依賴快遞小哥。上觀新聞引述「餓了麼」浦東分站外賣小哥崔崔說，過去一周以來，「忙，非常忙，每天送100多單，可謂忙到爆炸！」早起貪黑的送貨，其中有委屈也有打賞，其中的辛苦，如人飲水冷暖自知。

崔崔隸屬於「餓了麼」外賣平台的快遞小哥，也是「90後」。浦東封控前，他一直在普陀區曹楊分站送外賣，因為家住浦東，3月28日他從浦西轉到康橋分站，經歷了多天連軸轉的「爆單」外送，這兩天剛剛收兵，回家休息。

崔崔說，疫情之下，外賣訂單成倍瘋漲，他遇到了做外賣工作以來的接單峰值。「平時高峰期接單也就是11單左右，而那幾天，只要上線就是十五、六單一起掛進來，一天下來要達100多單。忙，非常忙，可謂忙到爆炸！」

崔崔對康橋區域的路況非常熟悉，閉著眼睛都能走。每天6點半起床，6點50開始上線接單。早高峰忙完，稍微休息一會；接著就準備午高峰，下午有一個多小時的調休，然後就是備戰晚高峰，一直忙到夜裡12點才收工。

崔崔說，他住在康橋文怡苑，那段時間他沒有回社區，而是睡在分公司。分站裡一共四個人。大家在地上鋪了紙箱子，50元的被子往地上一卷，就算是床了。站裡條件很簡陋，忙碌一天的同事也顧不上這些，回來倒頭就睡。

「那段時間，浦東的外賣運力資源很緊張，10個外賣小哥中7個被隔離了。我們完全送不過來，當時我手裡的單子，10單裡有8個超時，有的甚至超時達2個小時。」崔崔解釋，有個行話叫作「卡餐」，一戶商家平時5個人做後廚，那段時間，商家後廚一般只剩2個人，而接到的訂單卻是平時的兩、三倍。所以，那段時間「卡餐」是常有的事。

「超時了，有的客戶會很焦躁，我一個同事前幾天就被罵了。那位客戶下了好幾回單，一直沒人接單，同事接單後，客戶劈頭蓋臉就把他罵了一通，他覺得挺委屈。」崔崔難過的說，「還有人說，外賣小哥在發國難財。實際上，外賣小哥收到的配送費和往日是一樣的，最多會有一些補貼。」

但還是有好心的顧客。崔崔說，絕大多數的的客戶都很理解快遞小哥的處境和付出。那天，他接到一單，一看可能會超時，就給訂餐的小哥哥打了電話，告訴他手上排著30個訂單，可能會延時。小哥哥聽了安慰他，稍微晚一點沒事的。過了一會，那位小哥哥又來電讓他放心，說自己不怎麼餓，他只要把餐送到他小區門口就行了。

「結果這一單，我超了一個多小時才送到。」崔崔感恩的說，「小哥哥沒有任何怨言，還給了我人民幣8.8元的打賞。那一天，雨下得厲害，我渾身都濕透了，可我感到很暖心。」

「不僅是客戶，商家對我們外賣小哥也很照顧。」崔崔說，有位客戶嫌超時太長，就取消了訂單，按照約定，超時屬於外賣快遞員的責任，這一單原本要他自己吃下來，可商家知道情況後，馬上跟平台溝通，由商家自己吸收這單虧損。

崔崔回憶，那幾天，浦東的路上基本沒有人，外賣員只要送到小區或園區門口就行，他一天會送到90-100單，業績非常好。「但說老實話，我心裡也是很恐懼的，雖然分站每天都會給我們安排測核酸、做防護措施，但我們也是風險很大的人群。」

崔崔說，那陣子我們分站的四位外賣小哥都在相互打氣。很多居民也在默默地支持我們，他們在下單時、評價時溫馨留言：「疫情這麼嚴重你們還堅持配送，辛苦了！」「感謝外賣小哥哥的付出！」這些鼓勵讓我們增添了勇氣和動力。

崔崔欣慰的說，隨著居民生活物資儲備日趨完備，分站的外賣單數量漸漸降下來。這兩天，他也回到了所住社區，和居民們一起「足不出戶」。他也收到了鎮裡送來的蔬菜大禮包，裡面有雞毛菜、土豆、生菜、辣椒、圓白菜等。加上之前陸陸續續的儲備，家裡應該也能扛過一段時間了。

崔崔自我介紹，他是山西陽泉人，來上海已有10年。在做外賣之前，曾在電子廠工作過，也創過業。很喜歡這些年在上海奮鬥的日子。他說，他愛上海，上海是努力者、奮鬥者的天堂，只要願意努力、願意付出，就一定有收穫。希望上海能早日戰勝疫情，他也能早點回到外賣崗位上。