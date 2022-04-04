今（4）日是清明連假第3日，各地天氣明顯轉好，高公局預判國道14個塞車路段：上午是國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭-坪林、國10東向鼎金系統-燕巢等；下午是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興，國5宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰等。建議西部國道南部地區9點前出發，中部地區12點前出發；國5北向9點前出發。

省道部分，公路總局預估今日出遊返程及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含：銜接國道的快速公路如中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道；主要省道幹道如台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路如北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，東部台8線太魯閣路段、台9線礁溪路段，南部台1線水底寮~楓港路段。另特別管制路段計1處，台61線後龍路段南下（105k＋900-106k＋300），因路面破損搶修及考量行車安全，將封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行。

高公局表示目前國道路況大致正常，截至上午7時，交通量9.0百萬車公里。今日相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另昨日國道全日交通量106.2百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.2倍，國5交通量3.5百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.3倍，國5北向宜蘭至坪林路段於昨日晚間23點逐漸紓解。今日0-5時平均交通量5.3百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估今日交通量118百萬車公里。

昨日省道部分路段車多壅塞，包含台61線中彰大橋改建路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台74線台中環線接國3、台18線接國3中埔交流道及台86線接國3關廟交流道等。昨日西部國道客運共行駛5799班次，疏運8萬3795人，疏運人數較110年同期減少40.4％；東部國道客運路線共行駛1306班次，疏運1萬9041人，疏運人數較110年同期減少34.9％。