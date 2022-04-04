2輛即停即檢、採檢一體自動化的移動核酸檢測車在閔行體育館方艙醫院正式投入使用。（上海市閔行區政府）

據澎湃新聞報導，2輛即停即檢、採檢一體自動化的移動核酸檢測車近日在閔行體育館方艙醫院正式投入使用。上海閔行區官員表示，移動核酸檢測車名為「藍鎧甲」，由之江生物研發生產，為全自動P2＋核酸檢測車，可實現「採與檢」一體全自動整體解決方案。當接到採樣樣本後，核酸提取、混樣、擴增全都由自動化設備完成操作，最快3小時可出具一輪採樣結果。

閔行區中心醫院檢驗科主管技師劉振華表示，「藍鎧甲」小巧靈活、即停即檢，一輛車佔地面積相當於一輛救護車或是一輛電視台SNG車的車位大小。

目前，該檢測車單管檢測最大日檢測量可達1800管，如果採用10人混檢的模式，可以檢測1萬8000人次。和傳統實驗室人工檢測模式相比，移動核酸檢測車檢測更加智能化，只需將採集完的標本放入樣本接收器，剩下的工作均由設備自動檢測完成，經由實驗人員審核結果後，即能發佈報告，能夠有效緩解實驗室的檢測壓力。

目前，兩輛「藍鎧甲」停靠在閔行體育館，現場採樣後，一部分樣本通過「藍鎧甲」進行檢測，其餘的送指定PCR實驗室檢測。