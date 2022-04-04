家屬今（4日）舉行告別式，鍾母同時發表聲明將對開槍警員提告，盼新北地檢署能查明事發經過。（葉書宏攝）

新北市中和區上月10日發生警匪追逐，29歲林姓男子駕駛懸掛假車牌的賓士車逃逸，警員連開3槍，造成27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，鍾男頭部重創家屬最後決定器官捐贈。家屬今（4日）舉行告別式，鍾母同時發表聲明將對開槍警員提告，盼新北地檢署能查明事發經過。

鍾母透過聲明表示，自3月10日事發迄今，每天都活在痛苦之中，更夢到兒子託夢哭著告訴她：「媽媽，我的頭好痛」。今（4日）是獨子的告別式，在傷痛之餘，也期許不要再有這樣的事情再發生。

鍾母強調，將對現場執勤的員警提出「過失致人於死」刑事告訴，希望新北地檢署能查明事發經過，以告兒在天之靈。鍾母同時針對員警執勤使用警械手段提出4點質疑。

鍾母說，首先，本件只是交通違規逃逸，使用槍械射擊並非唯一攔查手段，尚可聯絡警網圍堵包抄。再者，若依法得使用槍械，亦應制止車輛逃逸而非對人射擊，更不應對乘坐於後座之乘客射擊。

第三，若開槍是為制止該車逃逸，自應射擊車輪引擎以制止車輛運作，但本件執勤員警卻於跑動中不易瞄準條件下射擊，至誤射無辜乘客，當然違反警械使用條例。最後呼籲新北市警察局公開執勤員警密錄器、路口監視器、路過計程車司機攝影畫面以釐清事實，還原事發經過。

據悉，林嫌上月10日深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女友、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林嫌未停車受檢反而往中和市區逃逸，雙方追逐約5公里，耗時約20分鐘，警員在景平路上朝車尾連開3槍，坐在右後座的鍾男頭部中彈，林嫌最後將車輛停放在圓通路巷弄內自行向警方求救。鍾男右腦中彈，緊急送往雙和醫院急救，家屬16日放棄急救，決定器官捐贈。