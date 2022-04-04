一名人妻在網路上抱怨婆婆太迷信，不僅在她孕期9月時，不顧胎兒安危令她跪著8小時進行順產法會，還在產後砸38萬向算命師求得「帝王姓名」，強迫他們用該名替兒子命名，讓她超級頭痛。文章曝光後，掀起網友熱議。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱婆婆相當迷信，在她懷孕時訂下一堆規矩，包括：飲用符水、以符水洗澡，還要她在懷孕9月時跪在地上連續被作法8小時，只為祈求生產順利，害她最後逼不得已，躲回娘家待產。

人妻說，她成功產子後，婆婆變本加厲跑到娘家大鬧，拿著花38萬元重金向算命師求來的「帝王姓名」，強調錢都花了，必須以該姓名命名兒子，婆婆堅信用這名字從商會成台灣首富，從政則會當總統，即便老公出面制止婆婆也無用。

文章曝光後，大批網友看傻眼，紛紛留言表示，「堅持『不要』，其餘免談」、「叫隊友帶他媽去看醫生吧！這個誇張了」、「那她怎麼沒幫她兒子求一個會當首富的名字？」、「簡單，讓婆婆去改名，她當總統去」；還有網友好奇究竟啥名字得花38萬，笑說，「會不會跟我們家花2600元的一樣」。