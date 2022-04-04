恒大集團去年爆發嚴重財務危機，至今仍未解決，旗下位在海南的人工島「恒大海花島」島上，價值約78億人民幣（約台幣350億）的39棟建築也被列為違建遭當局勒令拆除，不過近日卻傳出相關單位已經將拆除決定變更為沒收，並承諾將依法保護各方關係人的利益。

海南日報、新浪財經及觀點財經網等多家陸媒報導，恒大海花島的39棟建築先前被海南省儋州市政府限期10日內拆除，但經過恒大申請行政複議後，近日出現轉圜空間，該區域的建築有望躲過強制拆除的命運，但可能遭當局沒收。

儘管如此，儋州市相關部門負責人強調，做出變更為沒收的決定後，將依法保護好各方關係人的合法權益。去年底儋州市綜合行政執法局下達限期拆除的決定，島上39棟建築違法取得的許可證已被撤銷，因此限期10日內自行拆除，如今改為遭官方沒收。

恒大是目前全球債務最多的房地產集團，總負債超過3千億美元，該公司正積極進行債務重組以求盡快財務危機，恒大風險化解委員會委員陳勇上月底表示，恒大各項工作正朝著既定目標有序推進，力爭7月底前提出重組方案。

恒大管理層也在會議上強調，希望盡快恢復銷售，加快工程款項的支付，全力保障人力、材料等準確到位，確保建案正常施工，不惜一切實現對業主承諾。