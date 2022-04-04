台14甲線32.4公里處的結冰，在太陽照射下軟冰漸融化，南投縣警方擺放交通錐警示，提醒用路人行駛道路中線慢速通過。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

日月潭風景區連假期間吸引很多人潮，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議提前早上10時以前抵達。（資料照／盧金足台中傳真）

清明連假前兩天出現溼冷天氣，3日下午玉山氣象站還出現4月天飄雪，近1小時後停止，積雪約2公分，南投地區4日天候回暖，但也造成台14甲線32.4公里處的結冰，在太陽照射下軟冰漸融化，南投縣警方立即擺放交通錐警示，提醒用路人行駛道路中線慢速通過，保障行車安全。

南投縣府警察局仁愛分局翠峰派出所指出，台14甲線32.4公里處有結冰，屬於軟冰程度，警方一早即安置交通錐警示來往人車，呼籲用路人行駛道路的中線，採慢速通過，勿快速行駛，融冰情況等太陽照射，氣溫升高後，路面漸乾燥，改善交通。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，清明節連續假期自2日起至5日共計4天，南投縣境內的仁愛鄉「清境農場、合歡山」及魚池「日月潭」兩大風景區吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，建議遊憩與過夜入住時間，供用路人行前規畫路線參考。

第二區養護工程處依以往交通統計情資顯示，台14甲線清境、合歡山路段在連假期間將有較多遊客前往，連假期間每日7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來「清境風景區」遊憩，提前於早上10時以前抵達。

若當天往來「合歡山地區」遊憩，建議提前於早上7時以前抵達，以避開台14甲線車潮，過夜入住旅宿者，可於下午3時以後再進入，以避開塞車時段。

第二區養護工程處提醒，日月潭風景區連假期間也吸引很多人潮，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議提前於早上10時以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者下午3時以後進入日月潭風景區，避開遇到塞車。