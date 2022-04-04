原預定在2日上午10點要公開說明參選桃園市長與否的國民黨台北市議員羅智強，卻在前一晚(4/1)與國民黨主席朱立倫電話長談3個小時後臨時取消。不過，媒體人朱凱翔卻踢爆，那晚朱立倫以嚴厲的態度對待羅智強，甚至揚言若羅要參選桃園，會立刻辦台北市的初選。對此，許多網友認為，「太狠了這朱主席」、「有這樣的黨主席，那需要什麼敵人」。

朱凱翔今（4日）在臉書粉專《不演了新聞台》發文爆料，據他了解，當時羅智強在電話裡很謙卑表示，可不可以讓他拚到5月，到時再做一次民調，決定誰最強，但據說朱立倫對羅非常嚴厲，甚至揚言若羅要參選桃園，會立刻辦台北市的初選，「你不是說要選台北市長？你怎麼不來登記？」但羅已表態不參選台北市長，這樣等於又把蔣萬安拉進來。

許多網友都在其PO文底下留言表示，「就是情緒勒索、道德綁架羅智強就對了？」、「還需要什麼敵人？」。還有網友直言，若年底北市和桃園皆輸，主席是否下台？

有關朱立倫究竟在電話中跟羅智強談了什麼，目前雙方當事人並未詳細說明，但台北市議員徐巧芯昨（3日）也爆料，朱立倫打給羅智強的那一通電話不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。她強調，羅智強剛到桃園沒多久，希望能在桃園耕耘一陣子，如果能辦初選，他自認還是有機會，所以羅智強才會表示仍想參加黨內初選，但羅提的這個方案，遭到國民黨黨中央拒絕。