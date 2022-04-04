新北市新店區公所在十四張歷史公園打造區內最大的遊戲場，今（4日）適逢兒童節開放試玩。（新店區公所提供）

新北市新店區公所在十四張歷史公園打造區內最大的遊戲場，今（4日）適逢兒童節開放試玩。（新店區公所提供）

新北市新店區公所在十四張歷史公園打造區內最大的遊戲場，今（4日）適逢兒童節開放試玩。（新店區公所提供）

新北市新店區公所在十四張歷史公園打造區內最大的遊戲場，今（4日）適逢兒童節開放試玩。（新店區公所提供）

新北市新店區公所在十四張歷史公園打造區內最大的遊戲場，以十四張地區過往農村及水圳特色意象為主題，設置穀倉高塔、原木跳樁及水圳遊戲區，穀倉高塔達10公尺高，今（4日）適逢兒童節開放試玩，成了最棒的兒童節禮物。

新店區長朱思戎表示，十四張歷史公園位於新店央北區段徵收區內央北二路與啟文路交叉口，公園以十四張地區過往農村及水圳特色意象為主題，設置穀倉高塔、原木跳樁及水圳遊戲區，其中穀倉高塔高10公尺，再設置於5公尺高土丘上，約5層樓高度成為公園主題地標，看著高塔就能找到公園。

此外，十四張歷史公園遊戲場面積約4000平方公尺，為新店區目前最大遊戲場，遊戲場內囊括各類遊具型式，為區內最豐富多元的遊戲場。穀倉高塔具不同高度的滑梯結合各類型攀爬網，爬網下方有砂坑，周邊還有鞦韆、溜索、彈跳床、原木跳樁、蹺蹺板、及專門提供給身障者使用的輪椅鞦韆，結合農村水圳意象的水圳遊戲區，形成多元、成長與學習的豐富包容性遊戲場域，充分考驗孩童體力並刺激感官學習。

新店區公所表示，十四張歷史公園同時也是新北市首座區域型防災公園，平時為休閒綠地遊戲場，災害發生時，可以立即轉換為臨時避難空間，規畫提供水、電等生活必須設施。

除遊戲場部分，今（4日）先行開放試玩使用外，相關防災設施則預計在2022年7月底全數完工。未來新店區公所也將持續配合市府政策，努力的在符合實際使用者及居民需求基礎下，打造獨一無二的友善環境，提供每一位市民更完善的公園休憩空間。