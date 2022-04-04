據大陸駐英國大使館官方網站，大陸駐英國大使館發言人就英國《泰晤士報》稱陸方對烏克蘭實施網路攻擊，駁斥純屬一派胡言，不足為信。

針對上述報導，大陸駐英國大使館發言人指出，注意到烏克蘭相關方面表示其未曾進行過調查或提供過任何結論，再次證明《泰晤士報》上述報導純屬一派胡言，不足為信。《泰晤士報》一段時間以來的涉及大陸報導存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑，這是嚴重違反新聞職業道德和誤導讀者。

至於大陸在烏克蘭問題上的立場，該發言人重申，大陸始終是世界上維護和平的力量。陸方一貫維護和平、反對戰爭，根據事情是非曲直採取客觀公正的態度，獨立自主地確定政策立場。陸方提出，解決烏克蘭危機，當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，儘快實現停火止戰，避免局勢進一步惡化；長遠之道要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，通過談判真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，實現歐洲大陸的長治久安。

他最後強調，陸方絕不接受任何外來脅迫或壓力，堅決反對任何針對大陸的猜忌或無端指責。