大陸2月智慧型手機銷售月減、年減少均逾2成，加上穩居單機銷售前三大的依舊為蘋果iPhone，換言之，在大陸一片消費電子低迷下，非蘋市場面臨的挑戰恐更勝預期，首當其衝就是兩大晶片指標廠聯發科(2454)、高通。

研調機構CINNO Research數據顯示，大陸2月智慧型手機市場持續疲軟，在歷經1月的月增、年增後，2月單月智慧型手機銷售月減少24%、年減少20.5%，其中，相較去年同期減少逾2成主要是因為海思，至於相較1月下滑則是因為宏觀經濟環境加上手機廠商新品發布與出貨節奏放緩所致，也因使，SoC(系統單晶片)市場搭也同步出現下滑。

以目前大陸手機SoC市場格局來看，聯發科(2454)、高通為兩大巨頭，至於蘋果則在品牌、產品優勢下，持續穩穩經營高階市場。聯發科2月仍穩居大陸智慧型手機SoC晶片王、市占率超過40%，高通市占率也超過37.5%，整體市場呈現大者恆大；波動最劇烈的則是海思，單月出貨量僅70萬顆，月減少28.2%、約100萬顆，較去年同期更是更大減84%。

值得注意的是，以大陸智慧型手機市況來說，2月市場呈現明顯下滑，2月大陸智慧手機SoC終端銷量月減少24%、年減少20.5%；若以各品牌來說，海思月減幅28.2%最大，聯發科、高通則分別減少25%、21.8%。

依照各手機品牌來看，vivo為聯發科最大終端應用品牌，占比約30.6%；OPPO為高通最大終端應用品牌，占比約24.2%；榮耀為紫光展銳最大終端應用品牌，占比約94.3%。

聯發科、高通在大陸市占率儘管坐穩前兩大，但整體出貨的減少卻是一大警訊，加上以大陸2月單機銷售來看，前三名依序為蘋果iPhone 13、iPhone 13 Pro Max以及iPhone 13 Pro，顯示出非蘋市場確實有警訊。由於大陸5G智慧型手機已經漸漸步入高原性成長，如何拓展高階市場，拉高產品ASP，將是聯發科重要課題，至於高通，則須在面臨聯發科來勢洶洶的挑戰下，積極固守現有高階市場。