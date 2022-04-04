美國國防部當地時間1日公佈美軍「航行自由行動」2021財政年度報告，顯示，美軍於2020年10月至2021年9月間，累計在全球26個國家和地區進行所謂「航行自由行動」37次，其中與大陸相關最多，涉及大陸5次，台灣1次。《北京日報》旗下長安街知事指出，美軍所謂「航行自由行動」具有強烈地域性。

該報告顯示，其所涉及的37次行動中，與亞洲及太平洋地區相關的有28件，占比為75％。其中重點在亞洲國家，涉及國家還包括印尼、馬來西亞、越南等，指出美軍所謂「航行自由行動」，包括日本、韓國、印度等亞洲盟友，卻沒有一個西方國家。

長安街知事指出，美軍所謂「航行自由行動」執行報告，自1992年起連續發佈了29年。五角大樓為了師出有名，單方面聲稱部分國家和地區的海洋權利主張是過度的，對國際秩序構成了威脅，必須對此加以「挑戰」。

在1982年的《國家安全決策指南》中，美國政府列舉了6類它所認定的需要「過度」海洋主張類型，包括不被美國承認的歷史性水域、未依據《聯合國海洋法公約》劃定的大陸領海基線主張等。

大陸外交部發言人也曾多次表示，南海的航行與飛越自由不存在任何問題。中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以「航行自由」為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。