今年警大警佐班考試放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益、偵查佐楊政霖不僅雙雙金榜題名，劉東益更高中全國榜首。2人從警經歷均超過10年，除兼顧工作、家庭之外，勤餘還捧書認真備考，並於首度報考即順利上榜，獲同事們讚譽為「十年磨一劍」。

榜首劉東益是六分局偵查隊最年輕的小隊長，但在同仁及長官眼中，永遠充滿拚命三郎的幹勁。分局轄內若發生指標案件，劉東益只要知道，即便是在休假中，也會主動銷假返隊支援。

劉東益曾協助逮捕詐欺車手現行犯，營救肉票遭凌虐案。今年2月間，歹徒持槍對準自己的腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，劉不斷溫情喊話，最後更趁勢與隊長、眾兄弟們最後一擁而上，成功奪槍化解危機。

楊政霖則是偵查底蘊深厚的緝毒幹探，在同事眼中，他很肯蹲馬步、做苦工，即便破案像是大海撈針，也不辭辛勞反覆抽絲剝繭，假日還常聽監聽錄音檔至三更半夜找尋破案契機。

楊政霖曾將1件毒品案往上溯源，連續追至第6層藥頭，讓檢方也大為驚豔，並因此受邀為一群檢察官講授偵辦秘技。不少偵查隊長聽到他有調動訊息，都會主動致電關心，並希望能「搶到好人才」，期盼這名緝毒尖兵能在自己麾下工作。