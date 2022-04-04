國民黨台北市議員羅智強想選桃園市長一事搞得沸沸揚揚，各界都相當關心國民黨接下來的選擇。國民黨台北市議員游淑慧表示，看到羅智強的遭遇後感到一陣冷，只想到「物傷其類，人何以堪」8個字，忍不住問「下一個會不會是我呢？」

游淑慧今（4）日在臉書表示，羅智強取消宣布投入初選的直播，引發大震撼，她透露大家對於此事是「憤怒有之、難過有之」，但忍耐不是因為害怕誰，而是要保護國民黨。

游淑慧說，看到羅智強的遭遇，感到一陣冷，只想到「物傷其類，人何以堪」這8個字，感嘆說「下一個會不會是我呢？誰知道」，並意有所指地說「壓頭不是摸頭」、「以後誰敢接電話」。

除此之外，游淑慧也和粉絲分享今早再次想起的一段話，說「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多」。