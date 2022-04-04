昨日網傳一段台中大甲廟會遶境爆衝突影片，大甲警分局調查後表示，該影片為日南慈德宮回鑾安座前，張、葉姓男子酒後發生口角相互推擠，並未發生打架情事，另現場人員疑持棍棒揮舞部分，經查為陣頭使用後之彩帶棒，張、葉酒後滋事行為，將依社會秩序維護法進行裁罰。

大甲警分局指出，該廟會遶境爆衝突影片，為「111年日南慈德宮天上聖母往北港進香」活動，於回鑾安座前，進香遊行隊伍在廟前廣場等候時，因細故口角引起衝突。

經訪查相關人及比對影像後發現，45歲張男疑與49歲葉男酒後發生口角相互推擠，其餘人等見狀迅速協助勸阻架離，並未發生打架情事；有關現場人員持疑似棍棒揮舞部分，經查係陣頭使用後的彩帶棒。

大甲警分局指出，對於張、葉等2員酒後滋事行為，將依社會秩序維護法進行裁罰。同時呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、勿枉勿縱。

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