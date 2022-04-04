有黑道歌手之稱的郭桂彬（見圖）的兒子郭承霖替友人喬事，遭警方查出持有槍枝與毒品。（中時資料照）

以一曲《海波浪》聞名的黑道歌手郭桂彬，其子郭承霖2020年間持槍幫友人出頭、鬥毆，還被搜出持有K他命，遭到起訴。台北地院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，處3年6月徒刑，併科罰金6萬，另犯恐嚇罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，郭男與許男、趙男為友人，2020年2月17日晚間5時間，許男騎機車載趙男行經台北市，因移車問題與另名鄭姓男子發生衝突，許、趙2人叫來郭男，郭男則空持空氣槍指著鄭男，威脅「給你死」、「弄死你啦」等語，後經員警到場，意外於郭男的機車內搜得K他命與其他改造槍枝與子彈，隨即將其帶回偵辦並移送法辦。

檢方偵結，將許、趙2人依恐嚇罪起訴，2人各遭法院判拘役50日，郭男則因持槍與毒品，依槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

對此，郭男辯稱，機車置物箱中的槍枝、子彈與毒品都非他所有，他當天僅攜帶玩具槍，替友人嚇阻對方，直到聽見警車的聲音，才把玩具槍丟入機車置物箱。

台北地院法官審理後，認定郭男與友人為了移車與鄭男發生衝突，卻不以理性和平方式處理，逕自以威脅、恐嚇對方，審酌郭男社經地位等一切情狀，依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，處3年6月徒刑，併科罰金6萬元，罰金得易服勞役60天，又犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！