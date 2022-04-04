清明節最重要活動為掃墓祭祖，但墳地陰氣較重，容易卡到陰，如果掃墓後感覺精神渙散、衰運纏身該怎麼辦？《旺好運》命理專家谷帥臻近日發文指出，只要簡單3步驟，做完即可去晦氣化煞。

一、過金火去晦氣：

入家門之前，先準備七張壽金，將壽金對摺，正面向外，放在外門入口的地上，點火後跨越金火，口中念誦七星咒。讀音：魁、碩、權、衡、畢、輔、飄，再進入家裡，但不可回頭。

入家門前過金火念七星咒去晦氣。(圖／旺好運)

二、洗身化煞法：

1.準備一桶冷水與熱水混合的陰陽水。

2.準備化煞三寶：艾草、茉草、芙蓉草，每種七片葉子。

3.準備粗鹽與米。

4.準備檀香末。

5.將微溫的陰陽水加入化煞三寶、鹽、米、若有午時水更佳。

6.洗身法：由頭到腳全身洗淨一遍；如有檀香末再從頭到腳洗淨一遍。

三、持咒化煞法：

洗身後，專心念誦金光神咒30分鐘至全身發熱出汗，可化解煞氣。

金光神咒：

天帝玄宗，萬氣本根，廣修萬劫，證吾神通，

三界內外，惟吾獨尊，體有金光，覆映吾身，

視之不見，聽之不聞，包羅天帝，養育群生，

受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，

萬神朝禮，役使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，

內有霹靂，雷神隱名，洞慧交徹，五氣騰騰，

金光速現，覆護真人，急急如玉皇光將律令敕。