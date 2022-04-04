台北1女確診者連2天參加「台灣祭」，活動緊急喊卡，屏縣府3日發出近萬封細胞簡訊並設篩檢站後，稍早統計，3日全縣5處篩檢站共篩861人，結果全部陰性，4日起再增設恆春衛生所篩檢站，並持續發放家用快篩劑。

縣府指出，3日在全縣啟動5處社區篩檢站，包括恆春南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州茂隆骨科及屏東市國仁醫院，當天合計篩檢861人全部陰性，其中恆春地區篩檢835人，包括南門醫院326人、恆春旅遊醫院301人、恆春基督教醫院208人。

縣府說，因清明連假恆春地區遊客人數仍然眾多，因此決定4日增加恆春衛生所篩檢站，全縣總共6處，恆春地區就有4處，方便遊客就近前往篩檢。

縣府說，3日台灣祭活動現場已發出3940支家用快篩試劑，目前持續發放家用快篩試劑，曾與確診者足跡重疊者，可於4月4日至5日前往恆春鎮衛生所、墾丁派出所免費索取，發放時間為上午9時至12時、下午13時至16時，發完為止。