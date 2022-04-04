藝人譚艾珍之女、同時為作家與演員的歐陽靖，2020年與交往5年的日本攝影師RK結婚，同年3月宣布懷孕回台灣待產，之後爆發疫情，她自此與RK分隔兩地，男方連兒子「新醬」出生都沒來台探望，歐陽靖也曾坦言夫妻情回不去了，如今獨自帶著兒子定居台灣，積極展開新生活，也經常透過社群分享育兒日常，昨天她就分享了新醬躺在便利商店地板上的崩潰照，她表示之所以事發當下立刻拍照po網，是為了「想讓同樣家有暴走兒的家長不孤單」。

經常在臉書分享親子日常的歐陽靖，昨天貼出新文章，主題是躺在地上耍賴的兒子新醬，她透露前晚帶孩子去了趟便利商店，新醬不意外地躺在地上，「原因跟他之前N百次躺7-11一樣，就是媽媽不准他捏爆貨架上的健達出奇蛋，準備強制驅離⋯然後他就躺⋯」。

她透露如今對兒子崩潰的舉動已不意外，但是只要新醬一往地上躺，她的第一反應是立刻拿手機出來拍照，嘆：「不知道他會躺到幾歲？所以幫他做個紀錄」，笑稱如果是以有著日本人基因來推測的話，「可能會躺到中年吧？喝醉就睡路邊⋯」。

歐陽靖透露，先前看過某臉書人氣社團，有人po過小孩在人潮擁擠處躺地的照片，問眾人：「如果是你的小孩該怎麼辦？」，結果許多留言都挺嚴苛的，讓她不禁感嘆：「這些人可能沒有小孩，或是他的小孩一歲半就會正坐讀四書五經吧？」，也不諱言新醬跟多數孩子一樣，時而天使時而失控，「朋友叫我不要一直po破壞他形象的照片，但我po這些照片的目的，是想讓同樣家有暴走兒的家長不孤單！」。

有時她滑手機會看到其他人家的小孩各個都是天使寶寶，好萌好聰明，曾讓她不禁憂鬱，心想：「為什麼我家小孩那麼失控？我是不是做錯了什麼？我是不是個沒用的媽媽？」，後來發現，不過是那些家長沒po出自家孩子哭鬧的模樣而已，「社群上的照片都是幸福一百分的夢幻生活啊～」。

歐陽靖自認超級不愛面子，也不在乎兒子的形象問題，「更何況這些躺地照片通通要紀錄下來，以後留給他的女朋友看！，笑稱這是「媽媽帶著怨氣的報復行為！」，也勉勵跟她一樣沒生到天使寶寶的媽媽們，「妳們辛苦了！我們一起加油！」。