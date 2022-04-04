近日上海由於疫情嚴重，祭出新一輪的防控隔離與類封城措施，但卻爆出嬰幼兒感染被集中隔離、與父母分離的輿論爭議，甚至引來法國駐上海領事館關切。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝4日在疫情防控新聞發佈會上被問到時回應，按照分類收治原則已明確指出，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

根據澎湃新聞引述吳乾渝表示，兒童感染者的救治和醫學觀察是非常重要的工作，也牽動著大家的心。近日再次發出工作提示，要求各定點醫院和集中收治點重點關注特殊患者，包括兒童、孕產婦、老人等族群，進行分類收治。

對大家關心的家長陪護問題，吳乾渝指出，首先需要說明的是，根據《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則已經明確指出，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

但對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。